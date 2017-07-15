В Индии масштабное наводнение: около 100 погибших

Сильное наводнение и оползни на северо-востоке Индии унесли жизни не менее 83 человек, передает Reuters. Они вызвано длительными ливнями в штатах Ассам, Аруначал-Прадеш, Нагаленд и Манипур.

"В Ассаме – самый страшный удар, где погибли 53 человека. Из-за наводнений и оползней эвакуированы около 2 миллионов человек", – сообщил главный министр штата Ассам Сарбананда Соновал.

Река Брахмапутра также затопила заповедник Казиранга в Ассаме. Уже погибли не менее трех редких однорогих носорогов. Национальный парк Казиранга – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории проживают около 2,5 тысяч носорогов, при том что в мире их насчитывается около 3 тысяч.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате наводнения в центральной части Китая погибли или пропали без вести 83 человека. все в зоне бедствия оказались более 12 млн человек.

Наводнения в Японии унесли жизни 29 человек

Источник: korrespondent.net