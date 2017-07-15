Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июля 2017, суббота, 10:07
+21°C
Завтра +17°C
+21°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
15. 07. 2017

В Индии масштабное наводнение: около 100 погибших

Сильное наводнение и оползни на северо-востоке Индии унесли жизни не менее 83 человек, передает Reuters. Они вызвано длительными ливнями в штатах Ассам, Аруначал-Прадеш, Нагаленд и Манипур.

"В Ассаме – самый страшный удар, где погибли 53 человека. Из-за наводнений и оползней эвакуированы около 2 миллионов человек", – сообщил главный министр штата Ассам Сарбананда Соновал.

Река Брахмапутра также затопила заповедник Казиранга в Ассаме. Уже погибли не менее трех редких однорогих носорогов. Национальный парк Казиранга – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории проживают около 2,5 тысяч носорогов, при том что в мире их насчитывается около 3 тысяч.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате наводнения в центральной части Китая погибли или пропали без вести 83 человека. все в зоне бедствия оказались более 12 млн человек.

Наводнения в Японии унесли жизни 29 человек

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.