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15. 07. 2017

Названа причина гибели рабочих в Мариуполе

Групповой несчастный случай со смертельным исходом на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (ММК) произошел в результате нарушения правил техники безопасности.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу группы Метинвест, которой принадлежит завод.

"По предварительной версии, происшествие в листопрокатном цехе ММК им. Ильича, которое привело к гибели трех человек, произошло по следующим причинам: нарушив требования охраны труда и промышленной безопасности, а также технологию проведения работ, представители подрядной организации допустили перегруз плиты перекрытия цеха строительными материалами, что привело к ее обрушению", – говорится в сообщении.

Отметим, что в связи с гибелью трех работников все праздничные мероприятия в Мариуполе ко Дню металлургов и горняков отменены. Этот праздник в Украине отмечается 16 июля.

"В связи с трагедией принято решение отменить все праздничные мероприятия ко Дню металлурга и горняка в Мариуполе. Руководство ММК им. Ильича выражает соболезнования близким и родственникам погибших", – отметили в Метинвесте.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 июля в Мариуполе на меткомбинате им. Ильича обвалилось перекрытие. В результате три человека погибли под бетонными плитами. Еще у одного рабочего оказалась сломана рука.

Источник: korrespondent.net
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