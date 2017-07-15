Жилые кварталы Марьинки обстреляли из гранатометов

Вечером 14 июля подразделения сепаратистов обстреляли жилые кварталы Марьинки в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По информации военных, противник вел огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. Гранаты разорвались около жилых домов.

"Вражеские гранаты разорвались вблизи жилых домов на улицах Тельмана, Садовой и Степной. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", – отметили в штабе.

Сейчас в Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки на Донбассе количество вражеских обстрелов выросло до 35. В районе Новотошковского произошло боевое столкновение ВСУ с противником. Погиб один боец.

Источник: korrespondent.net