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15. 07. 2017

Черноморский флот РФ отработал ракетные удары

На российском Черноморском флоте завершилась проверка боевой готовности, в ходе которой по тревоге были подняты отдельные береговые и корабельные соединения ЧФ.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ЧФ капитан 1 ранга Вячеслава Трухачева.

"Корабли соединений ракетных катеров и охраны водного района выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям, а расчеты береговых ракетных комплексов Бастион и Бал совместно с ракетными катерами выполнили электронные пуски, отработав нанесение ракетных ударов по группировке кораблей условного противника", – сказал Трухачев.

По его словам, в ходе проверки готовности ЧФ задачи в море выполняли более 20 кораблей и судов обеспечения и около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений флота.

"В настоящее время силы Черноморского флота, поднятые по тревоге в ходе проверки боевой готовности, возвращены в пункты постоянной дислокации", – добавил Трухачев.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте нынешнего года на побережье Черного моря Россия развернула ракетные комплексы Бастион и артиллерийские Берег.

Россия до конца года полностью оградится ракетами

Источник: korrespondent.net
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