Рауль Кастро раскритиковал позицию Трампа по Кубе

Кубинский лидер Рауль Кастро подверг критике ужесточение позиции США по Гаване при президенте Дональде Трампе, однако пообещал работать во благо нормализации отношений между двумя странами, передает Интерфакс.

"У Кубы есть воля продолжать диалог с США на основании уважения суверенитета", – заявил он, выступая перед депутатами Национальной ассамблеи Кубы.

При этом Кастро назвал политику администрации Трампа в отношении Гаваны "откатом назад" в сравнении с теми шагами, которые предпринял прежний президент США Барак Обама.

"Любая стратегия, направленная на разрушение революции, подрыв или давление потерпит поражение", – пояснил он.

Кастро также отверг "наущения США в сфере прав человека", отметив, что "его стране есть чем гордиться в этом вопросе".

Как сообщал Корреспондент.net, в июне Трамп заявил об отмене "ужасной" сделки Обамы с Кубой. Он заверил, что США не снимут эмбарго в отношении Кубы, пока она не освободит политических заключенных, не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.

Администрация Белого дома также приняла решение ограничить туристические поездки американцев на Кубу.

Напомним, в 2014 году США и Куба взяли курс на нормализацию двусторонних отношений. В июле 2015 года возобновилась работа посольств в Гаване и Вашингтоне. В марте 2016 года президент США Барак Обама посетил Кубу. При этом конгресс США не согласился отменить действующее более полувека торговое эмбарго.

Источник: korrespondent.net