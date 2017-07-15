В Донецкой области бросили гранату в жилой дом, погибла женщина

Сегодня ночью в поселке Покровское Донецкой области в жило дом бросили гранату, его хозяйка погибла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

"Неизвестный бросил гранату в дом 53-летней местной жительницы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. Через несколько минут медики сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина. Потерпевшую доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась в больнице", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 июля на Полтавщине от взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранения и находится в больнице. Инцидент произошел в селе Калайдинцы Лубенского района.

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Источник: korrespondent.net