Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июля 2017, суббота, 13:12
+20°C
Завтра +17°C
+20°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
15. 07. 2017

Берлин подтвердил гибель граждан ФРГ в Хургаде

Сегодня МИД Германии официально подтвердил, что жертвами нападения на гостиницу в Хургаде стали двое граждан этой страны, передает Интерфакс.

"К настоящему времени у нас есть грустная уверенность в том, что двое туристов, погибших на курорте Хургада на востоке Египта – граждане Германии", – заявил представитель германского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что "на основании информации, которой мы располагаем, целью нападения были иностранные туристы – это коварный и преступный акт, который потряс нас и заставил ужаснуться".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне вооруженный ножом мужчина атаковал туристов в гостинице в Хургаде. Два человека погибли, еще четверо получили ранения. Первоначально поступали сообщения о том, что погибшие были гражданами Украины.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался что 28-летний Абдель Рахман Шаабан.

Позже СМИ назвали три возможные причины нападения в Хургаде.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.