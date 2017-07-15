Берлин подтвердил гибель граждан ФРГ в Хургаде

Сегодня МИД Германии официально подтвердил, что жертвами нападения на гостиницу в Хургаде стали двое граждан этой страны, передает Интерфакс.

"К настоящему времени у нас есть грустная уверенность в том, что двое туристов, погибших на курорте Хургада на востоке Египта – граждане Германии", – заявил представитель германского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что "на основании информации, которой мы располагаем, целью нападения были иностранные туристы – это коварный и преступный акт, который потряс нас и заставил ужаснуться".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне вооруженный ножом мужчина атаковал туристов в гостинице в Хургаде. Два человека погибли, еще четверо получили ранения. Первоначально поступали сообщения о том, что погибшие были гражданами Украины.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался что 28-летний Абдель Рахман Шаабан.

Позже СМИ назвали три возможные причины нападения в Хургаде.

Источник: korrespondent.net