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15. 07. 2017

Одна из пострадавших в Хургаде женщин перенесла операцию

Одна из пострадавших в результате нападения вооруженного ножом мужчины в отеле Хургады гражданок Армении прооперирована и находится в реанимационном отделении. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна.

"Операция завершена, состояние оценивается как средней тяжести. Она помещена в реанимацию", – сказал Балаян.

По его словам, вторая пострадавшая гражданка Армении готовится к выписке из больницы.

Балаян отметил, что посол Армении в Египте находится на связи с пострадавшими, оказывается вся необходимая помощь. Он также рассказал, что раненая гражданка Армении помогла обезвредить нападавшего, "ударив его шезлонгом".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне вооруженный ножом мужчина атаковал туристов в гостинице в Хургаде. Погибли две гражданки Германии, еще четыре женщины получили ранения.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался что 28-летний Абдель Рахман Шаабан.

Позже СМИ назвали три возможные причины нападения в Хургаде.

Источник: korrespondent.net
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