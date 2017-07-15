Си Бриз-2017: Летчики Украины и США провели учения

В Николаеве более 20 различных летательных аппаратов от ВСУ и ВМС США приняли участие в авиационном компоненте международных учений Си Бриз-2017.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, участники учений отработали тактические проходы самолетов Р-8 Poseidon, вертолетов Ми-14, Ми-24 и Ми-8, работу с передовыми авианаводчиками Су-25.

"Был осуществлен показательный полет на конвертоплане CV-24, имитация выполнения поражения наземных целей из сложных видов маневров самолетом МиГ-29, эвакуация пострадавшего на вертолете Ка-27, а также десантирование морских пехотинцев и спасательной парашютно-десантной группы с Ан-2", – говорится в сообщении.

Все элементы и действия многонациональных штабов и сил отрабатывались по стандартам НАТО.

За работой авиаторов двух стран наблюдали командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко, а также приглашенные представители Киевской ассоциации военных атташе.

Как сообщал Корреспондент.net, 10 июля, в Одессе стартовали двухнедельные Си Бриз-2017. В маневрах примут участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тысяч человек.

В Украину впервые прилетели конвертопланы США

Источник: korrespondent.net