В аэропорту Херсона задержан россиянин, разыскиваемый за убийство

Украинские пограничники в аэропорту Херсон задержали гражданина Россим, который находился в международном розыске за убийство.

Как сообщает Госпогранслужба, во время оформления одного из авиарейсов в херсонском аэропорту на гостя из РФ сработала база данных Интерпола.

"Россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство", – говорится в сообщении.

О задержанном был проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданин РФ передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

Задержанный гражданин России. Фото: Госпогранслужба

Как сообщал Корреспондент.net, в июне в аэропорту Киев пограничники задержали гражданина России, который находится в международном розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Также подозреваемого в террористической деятельности россиянина задержали в аэропорту Запорожья.

Источник: korrespondent.net