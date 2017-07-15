В аэропорту Херсона задержан россиянин, разыскиваемый за убийство

Украинские пограничники в аэропорту Херсон задержали гражданина Россим, который находился в международном розыске за убийство.
Как сообщает Госпогранслужба, во время оформления одного из авиарейсов в херсонском аэропорту на гостя из РФ сработала база данных Интерпола.
"Россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство", – говорится в сообщении.
О задержанном был проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданин РФ передан сотрудникам Национальной полиции Украины.
Как сообщал Корреспондент.net, в июне в аэропорту Киев пограничники задержали гражданина России, который находится в международном розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности.
Также подозреваемого в террористической деятельности россиянина задержали в аэропорту Запорожья.
Источник: korrespondent.net