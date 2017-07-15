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15. 07. 2017

В аэропорту Херсона задержан россиянин, разыскиваемый за убийство

Украинские пограничники в аэропорту Херсон задержали гражданина Россим, который находился в международном розыске за убийство.

Как сообщает Госпогранслужба, во время оформления одного из авиарейсов в херсонском аэропорту на гостя из РФ сработала база данных Интерпола.

"Россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство", – говорится в сообщении.

О задержанном был проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданин РФ передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

Задержанный гражданин России. Фото: Госпогранслужба
 

Как сообщал Корреспондент.net, в июне в аэропорту Киев пограничники задержали гражданина России, который находится в международном розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Также подозреваемого в террористической деятельности россиянина задержали в аэропорту Запорожья.

Источник: korrespondent.net
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