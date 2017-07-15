Медведчук: Власть продолжает использовать идеологический евромираж

XIX саммит Украина – ЕС в очередной раз продемонстрировал евроиллюзии официального Киева, считает Виктор Медведчук. Так политик прокомментировал итоги встречи на высшем уровне, состоявшейся 13 июля.

Отсутствие консенсуса по итоговому совместному заявлению вызвало шок в политической среде и СМИ, отметил лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа, но мало кто обратил внимание на другое обстоятельство.

"Положение преамбулы Соглашения об ассоциации с ЕС, на которое ссылался Дональд Туск и подтверждения которого, по всей видимости, требовала украинская сторона в тексте итогового заявления саммита, лишь с большой натяжкой может быть охарактеризовано как признание неких европерспектив официального Киева", – пояснил В.Медведчук.

Политик также прокомментировал текст преамбулы Соглашения, в котором говорится: "…Европейский союз признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства строить развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику".

"В этой формулировке можно найти все что угодно, кроме главного – согласия или хотя бы подобия согласия на интеграцию Украины в состав ЕС. Более того, согласно преамбуле, «это Соглашение не определяет наперед и оставляет открытым будущее развитие отношений Украина – ЕС", – подчеркнул политик.

Выводы, которые подтвердил саммит Украина-ЕС, считает лидер Украинского выбора – Права народа, неутешительные.

"Такой итог состоявшего саммита только лишний раз подтверждает: нынешняя власть Украины, не справившись с заданием по обеспечению самостоятельного развития страны, использует идеологический евромираж и обещания светлого европейского будущего, чтобы замаскировать собственные провалы и неспособность к государственному управлению", – подытожил Виктор Медведчук.

Как сообщал Корреспондент.net, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не видит смысла в итоговом заявлении саммита Украина-ЕС. По его мнению, все важные договоренности и так зафиксированы, поэтому новая "бумажка" не нужна.

Источник: korrespondent.net