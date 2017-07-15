ООН: Раунд переговоров по Сирии провалился

Безрезультатно закончилась очередная попытка добиться прекращения войны в Сирии. Новый, уже седьмой, раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН не принес ожидаемого прорыва. Об этом заявил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Он выразил надежду на то, что в следующем раунде диалога, запланированном на сентябрь, стороны конфликта согласятся хотя бы вместе сесть за один стол.

До сих пор представители правительства Сирии и повстанцев общались друг с другом в Женеве через посредников. По словам де Мистуры, делегация президента Сирии Башара Асада не проявила ни малейшей готовности вести переговоры о переходном этапе.

Между тем главная оппозиционная группа в Сирии – "Верховный переговорный комитет" – добивается обсуждения политического переходного процесса и тем самым – вопроса о прекращении правления Асада.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Стаффан де Мистура сообщил об увеличении шансов на решение сирийского конфликта после того, как война в Сирии стала менее "сложной".

Напомним, 9 июля на юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии. В достижении договоренностей между сирийским правительством и бойцами оппозиции приняли участие представители США, России и Иордании.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net