Лента RSS
Подписаться на ленту
15 июля 2017, суббота, 16:12
+20°C
Завтра +17°C
+20°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
15. 07. 2017

ООН: Раунд переговоров по Сирии провалился

Безрезультатно закончилась очередная попытка добиться прекращения войны в Сирии. Новый, уже седьмой, раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН не принес ожидаемого прорыва. Об этом заявил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Он выразил надежду на то, что в следующем раунде диалога, запланированном на сентябрь, стороны конфликта согласятся хотя бы вместе сесть за один стол.

До сих пор представители правительства Сирии и повстанцев общались друг с другом в Женеве через посредников. По словам де Мистуры, делегация президента Сирии Башара Асада не проявила ни малейшей готовности вести переговоры о переходном этапе.

Между тем главная оппозиционная группа в Сирии – "Верховный переговорный комитет" – добивается обсуждения политического переходного процесса и тем самым – вопроса о прекращении правления Асада.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Стаффан де Мистура сообщил об увеличении шансов на решение сирийского конфликта после того, как война в Сирии стала менее "сложной".

Напомним, 9 июля на юго-западе Сирии вступило в силу соглашение о перемирии. В достижении договоренностей между сирийским правительством и бойцами оппозиции приняли участие представители США, России и Иордании.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.