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15. 07. 2017

Умерла первая женщина-лауреат "нобелевки по математике"

В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая три года назад первой в истории женщиной - лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по математике. Поскольку Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют "Нобелевской премией для математиков".

Мариам Мирзахани было 40 лет. В 2013 году у нее был диагностирован рак груди. Как сообщается, несколько недель назад у нее обнаружились метастазы в костном мозге.

Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за "выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей". Таким образом, она стала первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.

"Я надеюсь, что эта награда вдохновит многих девушек и молодых женщин - в этой стране и по всему миру - и поможет им поверить в свои силы и возможность стать лауреатом Филдсовской премии", - сказала тогда член жюри Франсес Кируон.

Филдсовская премия вручается с 1936 года один раз в четыре года на каждом международном математическом конгрессе. Лауреатами становятся двое, трое или четверо молодых математика не старше 40 лет.

Мирзахани родилась 3 мая 1977 года. Будучи подростком, она дважды - в 1994 и 1995 годах - становилась победительницей Международной олимпиады по математике. В 1999 году она переехала в США. В 2004 году Мирзахани получила докторскую степень по математике в Гарвадском университете. Она специализировалась на геометрии Лобачевского, теории Тейхмюллера, эргодической теории и симплектической геометрии.

С 2008 года она преподавала в Стэнфордском университете. "Сегодня погас свет. Мое сердце разбито... Ушла так рано", - написал в "Инстаграм" ее друг и коллега Фируз Надери.

Напомним, недавно в Китае на 61-м году жизни умер правозащитник-диссидент и лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо. 

Источник: korrespondent.net
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