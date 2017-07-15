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15. 07. 2017

Добкин арестован на два месяца

Народного депутата из Оппозиционного блока Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 миллиона гривен. Соответствующе решение принял Печерский районный суд Киева в субботу, 15 июля.

Во время судебного заседания депутат Вадим Новинский заявил, что за Добкина внесут залог, чтобы "он ни одной минуты не провел в местах СИЗО". Он также говорил, что все 42 члена фракции Оппозиционный блок готовы взять Добкина на поруки.

Прокуратура просила  арестовать Добкина или установить залог не меньше 150 миллионов гривен.

1Напомнм, 13 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с Добкина и разрешила его задержание и арест. 14 июля депутату вручили подозрение по статье 364 – злоупотребление служебным положением и по статье 190 – мошенничество.

Источник: korrespondent.net
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