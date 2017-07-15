Парламент Польши подчинил Верховный суд Минюсту

Сенат Польши вслед за нижней палатой парламента Сеймом проголосовал за поправки к закону о структуре судов, который подчиняет Верховный суд страны министерству юстиции. В ходе голосования, прошедшего в ночь на субботу, 15 июля, за реформу высказались 57 сенаторов, 29 были против, передает Радио Польша.

Судебная реформа предполагает, в частности, предоставление парламенту и министру юстиции права назначать судей самостоятельно, не совещаясь с представителями органов правосудия. Чтобы закон вступил в силу его теперь должен подписать президент Польши Анджей Дуда. Польская оппозиция выступает резко против изменений в системе правосудия, оппозиционная партия "Гражданская платформа" намерена провести 16 июля акцию протеста.

Еврокомиссия планирует уже на следующей неделе рассмотреть планы польской судебной реформы, инициированной правящей партией "Закон и справедливость". В Брюсселе наблюдают за развитием ситуации в Польше "с большой озабоченностью", заявила представительница Еврокомиссии.

Изменения в судебной системе Польши критикует и министр юстиции ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "Вмешательство в независимость правосудия подвергает опасности принципы верховенства закона и разделения властей", - заявил он в интервью газетам издательского объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном 15 июля.

Источник: korrespondent.net