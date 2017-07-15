На Херсонщине масштабный лесной пожар

На территории Днепровского лесничества ГП "Цюрупинске" произошло возгорание лесной подстилки отдельными очагами на площади около 5 га. Информация о пожаре поступила в 14.47 в субботу, 15 июля, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В 18.30 пожар был локализован. К ликвидации пожара было привлечено 75 человек личного состава и 21 единиц спецтехнники.

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На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ДСНС Украины в Херсонской области во главе с полковником Черным Сергеем Михайловичем.

Напомним, недавно в Киевской области горел склад древесины.

Источник: korrespondent.net