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15. 07. 2017

Урну с прахом нобелевского лауреата Лю Сяобо погрузили в море

Урну с прахом скончавшегося лауреата Нобелевской премии мира, китайского правозащитника-диссидента Лю Сяобо погрузили в море. Такова была воля родных диссидента.

Тело Лю Сяобо, умершего от рака печени, было кремировано в субботу утром в Шэньяне. Перед этим состоялась скоромная церемония прощания, на которой присутствовали лишь друзья диссидента и его вдова, которая находится под домашним арестом с 2010 года.

В заявлении властей говорится, что тело Лю Сяобо кремировано "в соответствии с местными традициями и пожеланием семьи". На церемонии прощания, как сообщается, звучал "Реквием" Моцарта.

Представитель местных властей предположил, что вдова Лю Сяобо была освобождена из-под домашнего ареста, однако ее адвокат заявил, что она продолжает оставаться под домашним арестом и после смерти мужа.

Адвокат призвал мировое сообщество принять меры для ее освобождения из-под ареста. В пятницу комитет Нобелевской премии заявил, что очень обеспокоен положением вдовы правозащитника и призвал Китай освободить ее.

Глава китайского МИД отверг призывы, заявив, что с Лю Ся будут обращаться по закону. Ее местонахождение известно только властям КНР.

Ранее в США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая три года назад первой в истории женщиной - лауреатом Филдсовской премии. 

Источник: korrespondent.net
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