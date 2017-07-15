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15. 07. 2017

При ДТП в Эквадоре погибли 14 человек

В столице Эквадора, Кито, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом погибли 14 человек, еще 26 пострадали. Об этом со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям сообщает местная газета El Comercio.

По данным СМИ, автобус перевернулся на дороге, после чего загорелся. Причины происшествия пока неизвестны. Пострадавших во время ДТП госпитализировали с травмами различной степени тяжести, многие из пассажиров автобуса получили ожоги.

В службе по чрезвычайным ситуациям опасаются, что число жертв может возрасти. На месте происшествия работали 11 машин скорой помощи.

Напомним, недавно в Болгарии пострадал 31 человек в результате массового дорожно-транспортного происшествия.

Источник: korrespondent.net
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