Портрет Шевченко из риса вырастили на Херсонщине

В Херсонской области аграрии установили рекорд, засеяв черным рисом на поле портрет украинского поэта Тараса Шевченко.
Фермеры Скадовского района посреди поля засеяли черным рисом портрет Тараса Шевченко. Площадь рисового "Кобзаря" составляет 1360 квадратных метров.
Авторы проекта утверждают, что объект виден из космоса.
Достижение отечественных рисоводов внесли в Национальный реестр рекордов Украины.
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Напомним, ранее в Олешках Херсонской области сложили огромный трезубец из бутербродов с салом.
Источник: korrespondent.net