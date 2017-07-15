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15. 07. 2017

В День взятия Бастилии во Франции сожгли почти 900 автомобилей

 
Во Франции в ходе празднования Дня взятия Бастилии, 14 июля, протестующие подожгли 897 машин, сообщает TV5Monde.
 
За два дня полиция задержала 368 человек.

В Париже в День взятия Бастилии несколько сотен человек вышли на акцию протеста. Они выступали против визита в страну лидера США Дональда Трампа, а также против социальных реформ президента Эммануэля Макрона.

В Луцке подожгли автомобиль семьи нардеп
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве на автостоянке произошел пожар, в результате которого три машины сгорели дотла и еще пять серьезно повреждены.

Источник: korrespondent.net
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