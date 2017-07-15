В День взятия Бастилии во Франции сожгли почти 900 автомобилей

Во Франции в ходе празднования Дня взятия Бастилии, 14 июля, протестующие подожгли 897 машин, сообщает TV5Monde.





В Париже в День взятия Бастилии несколько сотен человек вышли на акцию протеста. Они выступали против визита в страну лидера США Дональда Трампа, а также против социальных реформ президента Эммануэля Макрона.



В Луцке подожгли автомобиль семьи нардеп За два дня полиция задержала 368 человек.В Париже в День взятия Бастилии несколько сотен человек вышли на акцию протеста. Они выступали против визита в страну лидера США Дональда Трампа, а также против социальных реформ президента Эммануэля Макрона.

Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве на автостоянке произошел пожар, в результате которого три машины сгорели дотла и еще пять серьезно повреждены.

Источник: korrespondent.net