Залог за Добкина внесут однопартийцы

Народный депутат от фракции Оппозиционного блока Михаил Добкин прогнозирует, что залог за него будет внесен уже на следующей неделе, а сделают это его коллеги по партии. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина вечером 15 июля.

"Насколько я понимаю, мои коллеги, за что я им благодарен, по своей инициативе приняли решение изыскать средства для залога и, я так понимаю, что на следующей неделе он будет заплачен", – сказал нардеп.

Решение суда Добкин планирует обжаловать в апелляционной инстанции.

"Мы будем готовить исковое заявление в апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму. Я убежден, что там нет никакой экономики, все статьи притянуты за уши, это дело политическое", – заявил он.

Как сообщал Корреспондент.net , в субботу, 15 июля, Печерский районный суд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в 50 миллионов гривен. На внесение залога у депутата есть 5 суток.



В Генпрокуратуре Добкину вручили подозрение

13 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с Добкина и разрешила его задержание и арест. Нардепа подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с землей в Харькове.

Источник: korrespondent.net