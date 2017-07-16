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16. 07. 2017

Геращенко показал последнее СМС от Вороненкова

Народный депутат, внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко показал СМС-сообщение, которое ему отправил бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков за две минуты до смерти.

"Денис Вороненков погиб в 11:23. А последнее своё СМС он отправил мне в 11:21 – сбросил интервью и написал, чтобы я посмотрел его: "Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается". Я ответил: "Гуд". Через несколько минут Дениса не стало", – рассказал Геращенко в эфире телеканала 112 Украина вечером 15 июля.

Напомним, ранее суд арестовал на два месяца задержанного по делу об убийстве Вороненкова Ярослава Тарасенко.

Геращенко: Убийца Вороненкова был скинхедом

Дениса Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в центре Киева. Экс-депутат Госдумы РФ был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Источник: korrespondent.net
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