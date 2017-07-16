СМИ: Район, в котором получил ранение Дейдей, не обстреливали

На Авдеевском направлении в момент ранения народного депутата Евгения Дейдея не зафиксировано никаких обстрелов ни в районе "промзоны", ни в жилых кварталах. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на военных, которые фиксируют обстрелы.

"14 июля в период до 21.30 никаких обстрелов в районе Авдеевки зафиксировано не было. Единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи "промзоны". То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время зафиксировано не было", – сообщили военные.

Начальник пресс-центра АТО Вячеслав Петровский также сообщил, что улицы Авдеевки не обстреливались.

"14 июля за весь день обстрелов жилых кварталов Авдеевки не было", – отметил он.

При этом депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook сообщает, что Дейдей был ранен миной. В предыдущих сообщениях Мосийчук утверждал, что депутат был ранен в "промзоне" Авдеевки.

Сам Дейдей утверждает, что инцидент произошел с ним в районе Старой Авдеевки, что не является передовой линией, однако туда действительно долетают вражеские мины.

Ранее сообщалось, что Дейдей получил ранение в прифронтовой Авдеевке.



Ранение Дейдея квалифицировали как теракт

11 июля Верховная Рада не поддержала представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности Дейдея, которого подозревают в незаконном обогащении на миллионы гривен.

Источник: korrespondent.net