В Иерусалиме полицейских забросали "коктейлями Молотова"

Недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме неизвестный забросал полицейских "коктейлями Молотова" и петардами. Один из стражей порядка получил легкие травмы, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в районе Силуан, который примыкает к Старому городу с юга. Население района – преимущественно палестинское.
Пострадавшему сотруднику правоохранительных органов была оказана необходимая медицинская помощь на месте.
Полиция разыскивает нападавшего.
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Напомним, 14 июля на сотрудников полиции, дежуривших у Львиных ворот иерусалимского Старого города, напали трое мужчин. Преступники открыли огонь по сотрудникам полиции. Жертвами нападения стали двое полицейских.
Источник: korrespondent.net