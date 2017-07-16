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16. 07. 2017

В Иерусалиме полицейских забросали "коктейлями Молотова"

 
Недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме неизвестный забросал полицейских "коктейлями Молотова" и петардами. Один из стражей порядка получил легкие травмы, сообщает РИА Новости.
 
Инцидент произошел в районе Силуан, который примыкает к Старому городу с юга. Население района – преимущественно палестинское.
 
Пострадавшему сотруднику правоохранительных органов была оказана необходимая медицинская помощь на месте.
 
Полиция разыскивает нападавшего.

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Напомним, 14 июля на сотрудников полиции, дежуривших у Львиных ворот иерусалимского Старого города, напали трое мужчин. Преступники открыли огонь по сотрудникам полиции. Жертвами нападения стали двое полицейских.

Источник: korrespondent.net
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