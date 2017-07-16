Киберполиция дала новые советы по защите от Petya

Киберполиция рекомендует ни в коем случае не придерживаться советов от производителей программного обеспечения M.E.Doc. Об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции НПУ.

"Разработчики ПО уверяют в полной безопасности своего продукта, объясняют этот факт его особенностями, а для полноценного функционирования еще и рекомендуют запускать только от имени администратора системы и вносить его в список "исключений" (также известного как "белый список", "список доверенных программ" и т.д.) антивирусных программ, что позволит системе безопасности компьютера игнорировать отдельные действия упомянутого программного обеспечения", – отмечают в киберполиции.

По данным полиции, в сети Интернет зафиксированы факты распространения рекомендаций по настройке антивирусов и файерволов, которые заставляют системы защиты компьютера пользователя игнорировать любую подозрительную активность или код в отечественном бухгалтерском программном обеспечении.

Такие рекомендации распространяются некоторыми партнерами компаний-разработчиков бухгалтерского ПО, а также непосредственно компаниями-разработчиками через техническую поддержку, говорится в заявлении.

"В случае выполнения этих рекомендаций пользователь бессознательно запретит системам защиты компьютера правильно и своевременно реагировать на вредную деятельность программного обеспечения, входящего в "список исключения". Следуя таким рекомендациям пользователь открывает злоумышленникам доступ к своему компьютеру через указанное программное обеспечение в обход системы защиты, подвергая опасности не только собственный компьютера, а и всю локальную сеть", – заявляют в киберполиции.





M.E.doc сообщил о возобновлении работы

Пользователям рекомендуют отключить автоматические обновления и в ручном режиме обновлять программное обеспечение, во время чего дополнительно его проверять на авторитетных ресурсах, предназначенных для анализа подозрительных файлов. Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса. 4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и прокуратуры Киева прекратили второй этап кибератаки Petya.

Источник: korrespondent.net