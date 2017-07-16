Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2017, воскресенье, 02:53
+17°C
Завтра +22°C
+17°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
16. 07. 2017

Киберполиция дала новые советы по защите от Petya

 
Киберполиция рекомендует ни в коем случае не придерживаться советов от производителей программного обеспечения M.E.Doc. Об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции НПУ.
 
"Разработчики ПО уверяют в полной безопасности своего продукта, объясняют этот факт его особенностями, а для полноценного функционирования еще и рекомендуют запускать только от имени администратора системы и вносить его в список "исключений" (также известного как "белый список", "список доверенных программ" и т.д.) антивирусных программ, что позволит системе безопасности компьютера игнорировать отдельные действия упомянутого программного обеспечения", – отмечают в киберполиции.
 
По данным полиции, в сети Интернет зафиксированы факты распространения рекомендаций по настройке антивирусов и файерволов, которые заставляют системы защиты компьютера пользователя игнорировать любую подозрительную активность или код в отечественном бухгалтерском программном обеспечении.
 
Такие рекомендации распространяются некоторыми партнерами компаний-разработчиков бухгалтерского ПО, а также непосредственно компаниями-разработчиками через техническую поддержку, говорится в заявлении.
 
"В случае выполнения этих рекомендаций пользователь бессознательно запретит системам защиты компьютера правильно и своевременно реагировать на вредную деятельность программного обеспечения, входящего в "список исключения". Следуя таким рекомендациям пользователь открывает злоумышленникам доступ к своему компьютеру через указанное программное обеспечение в обход системы защиты, подвергая опасности не только собственный компьютера, а и всю локальную сеть", – заявляют в киберполиции.
 
Пользователям рекомендуют отключить автоматические обновления и в ручном режиме обновлять программное обеспечение, во время чего дополнительно его проверять на авторитетных ресурсах, предназначенных для анализа подозрительных файлов.

M.E.doc сообщил о возобновлении работы

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.

4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и прокуратуры Киева прекратили второй этап кибератаки Petya.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.