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16. 07. 2017

Дейдей рассказал о своем ранении и показал видео

Народный депутат Евгений Дейдей, который был госпитализирован после ранения на Донбассе, заявил, что полученное им ранение является легким. Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером 15 июля.

"Мне не оторвало пол ноги, не контузило, не убило – это легкое ранение", – отметил нардеп, опубликовав видео перевязки.

Дейдей также заявил, что "не хочет участвовать в цирке, который устроили из того, что произошло". Также депутат попросил "оставить его и семью в покое".

Ранение Дейдея квалифицировали как теракт

Ранее сообщалось, что Дейдей получил ранение в прифронтовой Авдеевке. При этом военные, фиксирующие обстрелы в зоне АТО, заявили, что на Авдеевском направлении в момент ранения нардепа 14 июля не было зафиксировано никаких обстрелов.

Источник: korrespondent.net
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