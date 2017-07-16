Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Крите

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Крит. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на институт геодинамики Греции.
Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км у южного побережья Крита.
Эпицентр находился вблизи прибрежного города Иерапетра и примерно в 60 км к юго-востоку от крупнейшего города острова Ираклиона.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.
Источник: korrespondent.net