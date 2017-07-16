Трамп пересмотрит свое решение по климату – Макрон

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие месяцы еще подумать об участии в Парижском соглашении по климату. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Дональд Трамп меня выслушал. Он понял ход моих мыслей, в частности связь климатических изменений и терроризма. Он сказал мне, что попытается найти какое-то решение в ближайшие месяцы. Мы детально обсудили то, что может позволить ему вернуться в Парижское соглашение", – рассказал французский лидер.



Трамп объяснил выход США из соглашения по климату

Напомним, в начале июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

Источник: korrespondent.net