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16. 07. 2017

Трамп пересмотрит свое решение по климату – Макрон

 
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие месяцы еще подумать об участии в Парижском соглашении по климату. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.
 
"Дональд Трамп меня выслушал. Он понял ход моих мыслей, в частности связь климатических изменений и терроризма. Он сказал мне, что попытается найти какое-то решение в ближайшие месяцы. Мы детально обсудили то, что может позволить ему вернуться в Парижское соглашение", – рассказал французский лидер.
 
Трамп объяснил выход США из соглашения по климату
 
Напомним, в начале июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

Источник: korrespondent.net
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