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16. 07. 2017

Восемь человек погибли в давке на стадионе в Сенегале

 
По меньшей мере восемь человек погибли и более 40 пострадали в результате давки, которая возникла после футбольного матча в столице Сенегала Дакаре, передает Интерфакс.
 
Давка началась сразу после завершающего свистка финального матча Кубка лиги между Стад де Мбур и Унион спортив Уакам. Основное время закончилось со счетом 1:1 и пришлось играть два дополнительных тайма. Стад де Мбур выиграл, забив еще один мяч.
 
Столкновения завязались между фанатскими группировками клубов. Полиция применила против них слезоточивый газ, что привело к панике на трибунах. Столкновения продолжились на улицах города.

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Напомним, в феврале в результате давки на футбольном стадионе в городе Уиге на севере Анголы погибли 17 человек.

Источник: korrespondent.net
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