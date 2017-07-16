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16. 07. 2017

В США убийца 21 кошки получил 16 лет тюрьмы

 
Американец Роберт Рой получил 16 лет тюрьмы за убийство кошек, сообщает USA Today.
 
Кошки начали пропадать с 2015 года в одном из районов Калифорнии, а затем животных находили мертвыми. 
 
Найти преступника удалось спустя месяц после первого исчезновения кошки. Полицейские обнаружили 26-летнего живодера спящим в автомобиле, на приборной панели которого лежал труп кошки. При обыске машины копы нашли куски кошачьей шерсти, испачканные в крови и охотничий нож.
 
Было установлено, что всего преступник убил 21 кошку.

Рада увеличила срок за жестокость к животным
 
Как сообщал Корреспондент.net, за жестокое обращение с котенком 21-летнего жителя Луцка приговорили к пяти годам лишения свободы. 

Источник: korrespondent.net
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