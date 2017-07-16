В США убийца 21 кошки получил 16 лет тюрьмы

Американец Роберт Рой получил 16 лет тюрьмы за убийство кошек, сообщает USA Today.

Кошки начали пропадать с 2015 года в одном из районов Калифорнии, а затем животных находили мертвыми.

Найти преступника удалось спустя месяц после первого исчезновения кошки. Полицейские обнаружили 26-летнего живодера спящим в автомобиле, на приборной панели которого лежал труп кошки. При обыске машины копы нашли куски кошачьей шерсти, испачканные в крови и охотничий нож.





Рада увеличила срок за жестокость к животным Было установлено, что всего преступник убил 21 кошку.

Как сообщал Корреспондент.net , за жестокое обращение с котенком 21-летнего жителя Луцка приговорили к пяти годам лишения свободы.

Источник: korrespondent.net