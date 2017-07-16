На руках у украинцев почти миллион единиц оружия

В настоящее время, по официальным данным, на руках у украинцев находится 900 тысяч единиц оружия. Об этом сообщил в эфире телеканала 112 Украина народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко.

"Официально – 900 тысяч. Из них где-то 130 тысяч – нарезных и порядка 800 тысяч с копейками – гладкоствольных. Что касается, сколько незарегистрированного оружия – точной цифры нет. На сегодня у нас разрешено любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрытно", – сообщил он.

По словам Геращенко, "цифры могут быть разные, но все они не являются точными".

Нардеп также заявил, что выступает за проведение в Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.



МВД: В Украине надо принять закон об обороте оружия

Напомним, ранее президент Петр Порошенко ответил на петицию о легализации оружия, которая набрала 36 тысяч подписей из минимально необходимых 25 тысяч голосов.

Источник: korrespondent.net