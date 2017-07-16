США ввели в строй новый ракетный эсминец

На Гавайях на военно-морской базе США Перл Харбор ввели в строй новейший управляемый ракетный эсминец John Finn, сообщается на сайте Пентагона.

John Finn является первым кораблем, оснащенным системой Aegis Baseline 9, которая позволяет кораблю одновременно вести воздушный бой и противоракетную оборону.

Глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Б. Харрис-младший заявил, что появление корабля "посылает ясный сигнал нашим друзьям и нашим противникам, что мы продолжаем уделять внимание этому региону".

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Как сообщал Корреспондент.net, 17 июня американский эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном ACX Crystal у берегов Японии. В результате инцидента военный корабль получил пробоины. Были найдены тела семерых погибших американских моряков.

Источник: korrespondent.net