Итоги 15.07: Суд над Добкиным, СМС от Вороненкова

Россия проверила боеготовность Черноморского флота

На российском Черноморском флоте завершилась проверка боевой готовности, в ходе которой по тревоге были подняты отдельные береговые и корабельные соединения ЧФ.

В ходе проверки готовности ЧФ задачи в море выполняли более 20 кораблей и судов обеспечения и около 100 единиц боевой и специальной техники береговых соединений флота.

Суд избрал Добкину меру пресечения

Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на два месяца народного депутата из фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 миллионов гривен.

Прокуратура просила арестовать Добкина или установить залог не меньше 150 миллионов гривен.

Нардеп прогнозирует, что залог за него будет внесен уже на следующей неделе, а сделают это его коллеги по партии.

Гигантский рисовый портрет "Кобзаря" вырастили в Херсонской области

В Скадовске Херсонской области аграрии установили рекорд, засеяв черным рисом на поле портрет украинского поэта Тараса Шевченко. Площадь рисового "Кобзаря" составляет 1360 квадратных метров.

Авторы проекта утверждают, что объект виден из космоса. Достижение рисоводов внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Казахстан купил украинский самолет Ан-74

Украинский самолет Ан-74 продан в Казахстан за 15 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Поставка первого воздушного судна ожидается в 2018 году.

Суд арестовал директора Львовского бронетанкового завода

Соломенский районный суд Киева избрал директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву меру пресечения в виде двух месяцев под стражей с альтернативой внесения залога в сумме двух миллионов гривен.

Также директора Львовского бронетанкового завода обязали сдать заграничные паспорта. Пока что он будет находиться в СИЗО.

В Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования

Конституционный суд Грузии признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.

Обнародовано сообщение Вороненкова, отправленное за две минуты до смерти

Нардеп, внештатный советник главі МВД Антон Геращенко показал СМС-сообщение, которое ему отправил бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков за две минуты до смерти.

"Денис Вороненков погиб в 11:23. А последнее своё СМС он отправил мне в 11:21 – сбросил интервью и написал, чтобы я посмотрел его: "Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается". Я ответил: "Гуд". Через несколько минут Дениса не стало", – рассказал Геращенко.

Источник: korrespondent.net