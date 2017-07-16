Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы - СМИ

Задекларированные бывшим руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом суммы, полученные от Партии регионов, превышают официальные расходы партии на ее деятельность за те же периоды, сообщила The New York Times.

"Любопытно, что это (выплаты Манафорту, - ред.) было больше, чем сама партия обнародовала расходов за тот же период за всю свою деятельность - расходы на национальную политическую организацию, зарплаты, расходы на печать и другие непредвиденные обстоятельства", - пишет издание.

Так, по данным газеты, за 2012 год Партия регионов сообщила об общих расходах около 11,1 млн долларов, а Манафорт за тот же год - о получении от ПР 12,1 млн.

В 2013 году Партия регионов сообщила о расходах в размере 3,7 млн долларов, тогда как Манафорт задекларировал получение от нее 4,5 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 годах получил 17 млн долларов от украинской Партии регионов.

Подписи Манафорта не было ни на одной из страниц «амбарной книги» Партии регионов. А информация о его вине - это пиар-технология. То есть раскрутили то, чего следствие не доказало, и сделали это еще до того, как следствие началось, заявил Назар Холодницкий, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры - заместитель генпрокурора, комментируя скандал с получением Полом Манафортом денег от Партии регионов.

Источник: korrespondent.net