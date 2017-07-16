Сутки в АТО: один военный погиб, один ранен

В зоне проведения антитеррористической операции сепаратисты за минувшие сутки 26 раз нарушили перемирие, в результате подрыва на мине один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Согласно сообщению, после 18:00 основная активность врага была зафиксирована на Мариупольском направлении - из 82-миллиметровых минометов и гранатометов боевики дважды били по Красногоровке и обстреляли из вооружения БМП Новотроицкое, а около 23:00 обстреляли украинские позиции возле Широкино из артиллерии калибра 152 миллиметра и гранатометов.

На Мариупольском направлении противник зз 82-мм минометов и гранатометов дважды бил по Красногоровке. Поселок Новотроицкое обстреляли из вооружения БМП. А около 23 часов позиции вблизи Широкиного сепаратисты обстреляли из артиллерии калибра 152 мм и гранатометов. В результате этого обстрела один украинский военный получил ранение. Украинские опорные пункты в районе Авдеевки боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Луганском направлении сепаратисты применяли гранатометы и стрелковое оружие по поселкам Малиновка, Желтое, Золотое, Станица Луганская. Напомним, что вечером 14 июля подразделения сепаратистов обстреляли жилые кварталы Марьинки в Донецкой области

Источник: korrespondent.net