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16. 07. 2017

Рейтинг Трампа установил исторический антирекорд

За полгода правления Дональд Трамп имеет самый низкий рейтинг поддержки среди всех президентов США за последние 70 лет.

Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные совместного опроса, подготовленного ABC News и The Washington Post, сообщает Politico.

Только 36% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента, в то время как 58% респондентов не удовлетворены работой Дональда Трампа.

Таким образом уровень поддержки Трампа опустился еще на 6 пунктов по сравнению с рейтингом, подготовленным к его 100 дням президентства.

Приблизительно настолько низкими показатели одобрения (39%) после полугодового пребывания на посту были у президента Джеральда Форда в феврале 1975 года.

Показатели президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего за полгода работы были на уровне 59%.

Кроме того, 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США, а 67% убеждены, что команда Трампа помогала ей в этом.

Напомним, что  конгрессмены Брэд Шерман и Эл Грин от Демократической партии выдвинули инициативу об импичменте президенту США Дональду Трампу.

По мнению политиков, Трамп "нарушил клятву президента в части защиты Конституции", а именно – использовал служебное положение "для давления на расследование российского вмешательства". Конгрессмены уверены, что именно это привело к увольнению экс-директора ФБР Джеймса Коми.
 

 

Источник: korrespondent.net
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