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16. 07. 2017

Во Львове анонимно "заминировали" ж/д вокзал

 
Во Львове после анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали около 500 пассажиров и работников железной дороги.
 
Сообщение о минировании оказалось ложным, отметили в департаменте по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА.
 
"В 21.50 субботы неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. Требований, которые могли бы упредить взрыв, звонивший не выдвинул. Здание вокзала оцепили, был перекрыт доступ в здание посторонних лиц. Из него вывели около 500 пассажиров и работников железной дороги", - сообщили в ЛОГА. 
 
Сотрудники полиции провели осмотр вокзала и прилегающей территории и не нашли взрывоопасных предметов.
 
В 23:30 поисковые работы были завершены. Задержки в движении поездов не было.

Напомним, 2 июля поступили анонимные звонки о минировании сразу пяти станцийстоличного метрополитена: Оболонь, Минская, Майдан Незалежности, Льва Толстого, Театральная.

 
 
 

Источник: korrespondent.net
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