Во Львове анонимно "заминировали" ж/д вокзал

Во Львове после анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали около 500 пассажиров и работников железной дороги.

Сообщение о минировании оказалось ложным, отметили в департаменте по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА.

"В 21.50 субботы неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. Требований, которые могли бы упредить взрыв, звонивший не выдвинул. Здание вокзала оцепили, был перекрыт доступ в здание посторонних лиц. Из него вывели около 500 пассажиров и работников железной дороги", - сообщили в ЛОГА.

Сотрудники полиции провели осмотр вокзала и прилегающей территории и не нашли взрывоопасных предметов.

В 23:30 поисковые работы были завершены. Задержки в движении поездов не было.

Напомним, 2 июля поступили анонимные звонки о минировании сразу пяти станцийстоличного метрополитена: Оболонь, Минская, Майдан Незалежности, Льва Толстого, Театральная.

Источник: korrespondent.net