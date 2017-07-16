МИД Австралии: сбивших МН17 могут судить заочно

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines в Донбассе могут быть осуждены заочно, сообщает Reuters.

"Может быть так, что дело будет рассмотрено в порядке заочного производства", - отметила она.

Бишоп призвала Российскую Федерацию соблюдать каждый пункт резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, автором которой является Австралия.

"Она предусматривает сотрудничество всех государств с целью наказания виновных в катастрофе", - добавила она.

Как отмечает издание, Бишоп дополнительные сведения не обнародовала.

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в районе села Грабово Донецкой области (расположен на территории, оккупированной ДНР). Погибли все 298 человек, находившихся на его борту: 283 пассажиров и 15 членов экипажа.

Ранее, американский адвокат Джером Скиннер, который представляет интересы жертв из Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Нидерландов, призвал президента России Владимира Путина "искупить вину" перед погибшими на малайзийском самолете MH17.

Источник: korrespondent.net