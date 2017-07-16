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16. 07. 2017

Добкин заявил, что Швейцария сняла с него санкции

 
Народный депутат от оппозиционного блока Михаил Добкин, которому накануне была избрана мера пресечения, заявил, что Швейцария прекратила против него международные санкции.
 
В качестве доказательства он опубликовал на своей странице в Facebook соответствующий документ.
 
При этом он отметил, что причина прекращения санкций - "недостоверная информация" ГПУ.
 
 
"Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина - недостоверная информация ГПУ", - написал он.
 
Напомним, вчера Печерский районный суд Киева избрал для народного депутата от фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривен.
 
Добкин прогнозирует, что залог за него будут внесены уже на следующей неделе, а сделают это его коллеги по партии.
 

Источник: korrespondent.net
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