Добкин заявил, что Швейцария сняла с него санкции

Народный депутат от оппозиционного блока Михаил Добкин, которому накануне была избрана мера пресечения, заявил, что Швейцария прекратила против него международные санкции.

В качестве доказательства он опубликовал на своей странице в Facebook соответствующий документ.

При этом он отметил, что причина прекращения санкций - "недостоверная информация" ГПУ.

"Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина - недостоверная информация ГПУ", - написал он.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева избрал для народного депутата от фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внести залог в размере 50 миллионов гривен.

Добкин прогнозирует, что залог за него будут внесены уже на следующей неделе, а сделают это его коллеги по партии.