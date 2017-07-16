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16. 07. 2017

На Луганщине шахтеры бастуют под землей

 
В Луганской области на шахте им. Капустина ГП Лисичанскуголь 70 шахтеров бастуют из-за невыплаты заработной платы с 2015 года, сообщил председатель Федерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец в Facebook.
 
"Шахтере вторые сутки не выезжают из шахты: вчера первая смена шахтеров отказалась выезжать из шахты, а другие смены спускаться. Цель - выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года. Вся первая смена - боевики, проходчики под землей, по состоянию на сейчас всего 70 горняков", - написал Волынец.
 
 
Он добавил, что на шахте работают только водоотлив и вентиляция.
 
 
Позже Волынец уточнил, что под землей на шахте им.Капустина остались 54 горняка: "Они настроены очень решительно, требуют в том числе и доступа к телеканалам".
 
По данным Волынца, месячный фонд по зарплате на этой шахте составляет 32 млн грн, а задолженность составляет почти трехмесячный фонд (соответственно 96 млн грн).
 
"Задолженность существует и на других госшахтах. И если ко Дню шахтера задолженность не погасят, такие забастовки неизбежны по Украине", - добавил Волынец.
 
Напомним, в мае в Кривом Роге бастовали шахтеры трех предприятий - Криворожского железорудного комбината (КЖРК), ПАО ArcelorMittal Кривой Рог и рудника ОАО Евраз-Сухая Балка, требуя повышения зарплаты.

Источник: korrespondent.net
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