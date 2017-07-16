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16. 07. 2017

Отдых в ДНР. Фото с единственного курорта

Поселок Седове Донецкой области с началом войны на Донбассе превратился в единственное пригодное для морского отдыха место на территории, занятой сепаратистами.

Пользователи Facebook делятся фотографиями с отдыха на Азовском море в Седово.

Судя по фото пляжи в поселке не пустуют.

По данным ОБСЕ, сепаратисты из ДНР запретили членам наблюдательной миссии проезд в направлении Седово и заявили, что населенный пункт является "пограничной зоной, в которой действует особый статус въезда-выезда".

 

Напомним, что в зоне проведения антитеррористической операции сепаратисты за минувшие сутки 26 раз нарушили перемирие, в результате подрыва на мине один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Источник: korrespondent.net
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