В Житомирской области расстреляли бизнесмена

В Коростышеве, Житомирской области, двое мужчин на мотоцикле стреляли в местного предпринимателя, пострадавший находится в реанимации, сообщает пресс-служба нацполиции в Житомирской области.

В полиции сообщают, что инцидент произошел вчера, 15 июля, на одной из центральных улиц райцентра.

"Двое мужчин, двигаясь на мотоцикле, совершили несколько выстрелов по потерпевшему, нанеся ему проникающие ранения брюшной полости. Установлено, что травмированный является местным жителем, предпринимателем, активистом местной ячейки одной из политических партий", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. По предварительному заключению специалистов, нападавшие стреляли из револьвера типа "Флобер".

По данному факту начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания.

Соответствующая статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, что в Запорожье мужчина ограбил 78-летнюю женщину на 2,5 млн гривен.

Источник: korrespondent.net