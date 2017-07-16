Литовцы начали антикремлевский флешмоб в Facebook

Жители Литвы устроили на странице МИД РФ в Facebook флешмоб, массово оставляя комментарии под заявлением министерства иностранных дел России, в которой партизан балтийских стран называют преступниками, сообщает Delfi.

Инициатор акции журналист Андрюс Тапинас на своей странице призвал литовцев оставить под информацией о якобы преступления балтийских партизан - "лесных братьев" - запись с хэштегом #Кремльнашуисториюнеперепишешь.

"Если МИД РФ на своей официальной странице может поливать нас грязью, мы на это можем ответить", - написал журналист.

В воскресенье утром на странице МИД РФ было оставлено более 10 тысяч таких сообщений в англоязычной версии поста.

Напомним, недавно в НАТО представили ролик о "лесных братьях" стран Балтии, которые сопротивлялись советской оккупации.

В ролике показан эпизод, когда группа из примерно 25 латвийских партизан в 1946 году вступает в бой с ротой советских солдат. «Нам что, следовало бежать от них? – спрашивает в кадре пожилой боец партизанского отряда. – Они повсюду нас преследовали и убивали. Мы сражались до конца».

После этого пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что за "лесными братьями" стояли западные спецслужбы, а на странице МИД РФ в Facebook появился пост о "зверствах" "лесных братьев" в новогодние дни 1947 года.

Сложность оценки деятельности «лесных братьев» заключается в существовании двух радикально противоположных позиций. С одной точки зрения – которая превалирует в странах Балтии и в значительной степени на Западе – это были партизаны, боровшиеся с советской оккупацией Эстонии, Литвы и Латвии, начиная с 1944 года, когда Красная армия вытеснила с этих территорий войска фашистской Германии. С другой точки зрения – которая преобладает в России и которой придерживаются многие исследователи Холокоста на Западе – прославление «лесных братьев» недопустимо, потому что в их рядах были коллаборационисты, входившие в структуры оккупационной администрации, созданные Третьим рейхом. Они не только запятнали себя уничтожением коммунистов и членов их семей, но и участвовали в Холокосте, стремясь обеспечить своим странам место в «новой Европе», свободной от евреев, провозглашенной Гитлером.

Источник: korrespondent.net