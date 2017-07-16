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16. 07. 2017

В Дружковке задержан сепаратист, воевавший в пяти батальонах

В Дружковке Донецкой области полиция задержала боевика самопровозглашенной ДНР. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, мужчина присоединился к боевикам в июле 2014 года.

"Наемник вступил добровольцем в первый Славянский батальон, где вместе со всеми выезжал нести службу на окраине Донецка, там же и получил позывной "Абрек". Когда батальон распался, он перешел служить в "Восток", где его отправили воевать в Пески с оружием в руках. Прослужив там полмесяца, новобранец вновь перешел – на этот раз в "Оплота". Дальше – в казачий полк, а когда их разоружили, остался служить в армии ДНР под Старомихайловкой. Отсюда обстреливали Марьинку и Красногоровку", – сообщили в МВД.

Мужчина через некоторое время ушел от боевиков, некоторое время жил в Донецке, затем поехал на заработки в РФ. В 2017 году он вернулся в Дружковку, где и был задержан правоохранителями.

Напомним, недавно Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Горловки, охранявшего одного из главарей самопровозглашенной ДНР.

Источник: korrespondent.net
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