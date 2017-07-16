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16. 07. 2017

В Иране арестовали брата президента

Брат президента Ирана Хасана Рухани Хуссейн Ферейдун арестован по подозрению в финансовых преступлениях, сообщил в воскресенье портал Iran Front Page.

"Множественные расследования проводились в отношении этого человека, расследования велись и в отношении других людей, некоторые из которых под стражей", - приводит портал слова представителя иранского суда.

"Вчера он был отпущен под залог, но так как не выполнил его условий, был помещен под стражу", - добавил он. Другие подробности пока не приводятся.

Хуссейн Ферейдун был спецпосланником иранского президента на переговорах по ядерной программе страны.

Ранее испанский суд оправдал принцессу Кристину, сестру короля Филиппа VI, по делу о мошеннической схеме, в которой, как утверждало следствие, она была замешана вместе со своим мужем.

Источник: korrespondent.net
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