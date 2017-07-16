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16. 07. 2017

Штаб: Золотое обстреляли из запрещенного оружия

Поселок Золотое Луганской области подвергся обстрелу со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook в воскресенье, 16 июля.

По данным военных, жилые кварталы поселка обстреляли из 82-мм минометов. Согласно сообщению, стреляли по домам мирных жителей в ночь на 16 июля. Кроме запрещенных Минскими договоренностями минометов сепаратисты применили автоматические и противотанковые гранатометы.

В результате обстрела осколками снарядов были иссечены стены и выбиты стекла в жилых домах по ул. Нахимова, Партизанской и Пролетарской. В доме по ул. Островского повреждена крыша и окна, в доме по ул. Студенческой противотанковая граната пробила крышу, а на огороде разорвалась 82-мм мина.

К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал, уточнили в штабе.

Напомним, что вечером 14 июля подразделения сепаратистов обстреляли жилые кварталы Марьинки в Донецкой области.

Источник: korrespondent.net
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