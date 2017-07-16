Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2017, воскресенье, 18:03
+18°C
Завтра +22°C
+18°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
16. 07. 2017

Европол задержал 66 подозреваемых в "мясном скандале"

Полицейская служба ЕС Европол в воскресенье, 16 июля, задержала 66 человек в рамках расследования масштабного "мясного скандала". По данным СМИ, в розничную торговую сеть стран Евросоюза поставлялась конина под видом говядины.

Манипуляции с кониной, выдаваемой за говядину, впервые были выявлены в Ирландии в 2013 году. Первые следы вывели на фирмы в Испании и Португалии, которые, подделав документацию, отправляли непригодную для потребления в еду конину в Бельгию - крупному европейскому экспортеру мяса.

В рамках расследования в Испании были задержаны 65 человек, а главный подозреваемый, гражданин Нидерландов - в Бельгии.

Все задержанные обвиняются в жестоком обращении с животными, подделке документов, воспрепятствовании осуществлению правосудия, нанесении вреда здоровью окружающих, отмывании денег и участии в преступной группировке, говорится в заявлении Европола.

Напомним, весной сотрудники Россельхознадзора обнаружили мясо в отсеках для хранения угля в поезде, прибывшем на Киевский вокзал Москвы из Молдовы и Украины.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.