ОБСЕ не пустили в Седово Донецкой области

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) присвоили "особый статус" пгт Седово, который находится на оккупированной территории Донбасса в 33 км от Мариуполя. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Согласно сообщению, сначала вооруженные сепаратисты не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ через блокпост в районе пгт Седово, ссылаясь на приказы от своих командиров.

"Позже в этот же день член ДНР в гражданской одежде, находившийся на этом же блокпосте в Седовом, остановил другой патруль СММ и заявил, что для въезда в поселок необходимо получить предварительное разрешение от структуры ДНР, поскольку Седово является "пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда", – сообщили в миссиии.

По информации наблюдателей, прежде чем проехать через указанный блокпост, водители и пассажиры заходили в небольшое здание, расположенное поблизости.

"Незадолго после этого 3 вооруженных мужчин в форме военного типа подошли к СММ. Отказавшись представиться, они в агрессивной форме потребовали, чтобы патруль миссии покинул данный район. Наблюдатели уехали с блокпоста и проинформировали об этом СЦКК", – добавили в миссии.

Ранее в миссии ОБСЕ заявляли, что сепаратисты ЛНР нарушают решение Трехсторонней контактной группы, которое предусматривает запрет проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности на Донбассе.

Источник: korrespondent.net