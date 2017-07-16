Поляки протестуют против изменения судоустройства

В Варшаве возле польского Сейма началась акция протеста против противоречивой реформы судоустройства, которую предлагает провести правящая партия "Право и справедливость". Люди начали собираться на митинг около 15.00 по местному времени, в воскресенье, 16 июля, передает Gazeta Wyborcza.

Участники митинга считают, что предложенные изменения лишат суды независимости и подчинят их правительству и парламенту.

На место сбора приходят все больше людей. Они имеют с собой бело-красные флаги Польши и флаги ЕС. Некоторые свистят в свистки и бьют в барабаны.

Накануне площадь загородили дополнительными барьерами, здание Сейма охраняют правоохранители.

На площади собрались также сторонники правительства.

Напомним, 15 июля Сенат Польши вслед за Сеймом проголосовал за поправки к закону о Национальном судебном совете и структуре судов. Согласно им, Верховный суд страны подчиняться министерству юстиции. Глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Источник: korrespondent.net