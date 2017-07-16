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16. 07. 2017

Умерла автор романов об Анжелике

Во Франции умерла писательница Анн Голон, автор серии романов об Анжелике. Об этом сообщила ее дочь Надин Голубинофф, сообщает Le Figaro в воскресенье, 16 июля.

Голон умерла в Версале, ей было 95 лет.

Романы об Анжелике, вымышленной красавице-авантюристке XVII века, Анн написала вместе со своим мужем Сержем Голоном. 13 книг серии были переведены на 30 языков.

Ране в США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани, ставшая три года назад первой в истории женщиной - лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по математике. 

Источник: korrespondent.net
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